È morto Giuseppe Ianni: ideatore e il custode del presepe dei Netturbini

Giuseppe Ianni si è spento tra la notte del 16 e 17 giugno all’ospedale San Raffaele, dove era ricoverato da tempo. Ianni è stato l’ideatore, il creatore e il custode dello storico Presepe dell’Ama.

Ama, la storia del presepe dei netturbini romani

Nel 1972 Giuseppe Ianni, allora operatore ecologico, realizza, insieme ai colleghi, il presepe in muratura che riproduceva nei minimi dettagli lo stile delle tipiche costruzioni della Palestina di oltre 2000 anni fa. Una volta andato in pensione Giuseppe ha continuato fino ai giorni nostri a custodire ed arricchire la sua opera con ulteriori dettagli, come le oltre 3mila pietre provenienti da tutto il mondo.

Negli anni oltre 2milioni di persone, tra turisti e pellegrini, hanno visitato Il “Presepe dei Netturbini”. Particolare e ricco di spiritualità è il legame con i Pontefici, come dimostrano le visite compiute negli anni da San Paolo VI, San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Tra le innumerevoli personalità religiose e civili che hanno ammirato questa opera vanno citati anche Madre Teresa di Calcutta, il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e i Primi Cittadini della Capitale.