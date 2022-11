È romano il team che ha vinto il Campionato italiano di paracadutismo indoor

Il team romano Fly X ha vinto l'oro nel Campionato italiano di paracadutismo indoor 2022, che si sono disputati in Polonia il 12 e il 13 novembre. Il team rappresenterà l'Italia ai mondiali di aprile 2023.

Il team Fly X ha vinto l'oro non solo nella categoria italiana, ma anche in quelle “open” internazionale. Per tutto il campionato la squadra è rimasta in vetta alle classifiche di tutte e due le categorie, confermandosi vincitori sul podio.

Il team è capitanato da Giuseppe Cossu, insieme a Arianna De Benedetti, Marco Arrigo e Federico Angelotti. “Una gara emozionante – ha commentato Cossu – finalmente lo sport sta riprendendo e il livello di tutti i team sta tornando ad essere quello pre-Covid”.