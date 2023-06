Ecco l'erede di Valentina Nappi: Maria Sofia Federico alla corte di Siffredi

Maria Sofia Federico è l'erede di Valentina Nappi? Di certo per adesso la nota influencer romana entrata nella “corte” di Rocco Siffredi “è la Nappi in miniatura”.

Così l'ha definita il padrone di casa Rocco Siffredi, rispondendo alle domande di Cruciani e Parenzo a La Zanzara. “Maria Sofia sta andando alla grande - ha detto Rocco Siffredi - ero un po in difficoltà perché è piccola, sembra un gioielliere in miniatura. Non era per niente imbarazzata. Ma ho capito che non è questo che vuole fare davvero. Non c'entra niente lei con il porno. Lei è una professoressa, vuole filosofeggiare. Può stare tranquillo il papà”.

La presentazione all'accademia

Insieme alle altre candidate, Maria Sofia si è presentata nell'accademia. I colpi di scena in questa sua autodescrizione non sono mancati. “Ho cominciato perché fin da quando ero piccola mi è piaciuto mettermi in mostra - ha raccontato - mi faceva piacere farmi vedere. E poi ho cominciato a interessarmi al sex work anche dal punto di vista politico e filosofico. Perché ci sono tanti pregiudizi su questo mondo e io sono qui anche per smentirli. La mia natura mi porta a ricercare sempre il dialogo, in ogni situazione. E io la porto anche nel sesso. Il mio punto forte è provocare”