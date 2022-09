Economia Roma: la Bcc fa boom: +60% di utile nel primo semestre

Roma, la prima banca di Credito Cooperativo in Italia continua a crescere: i numeri del primo semestre dell'anno.

Ammontano a quasi 40 milioni gli incassi netti della Banca del Credito Cooperativo di Roma registrati nel primo semestre del 2022, con una percentuale di incremento che balza del +60%. Percentuali in crescita anche nei vari comparti.

I numeri dell'ascesa

Per la maggiore banca del Gruppo Cooperativo Iccrea, crescono anche gli impieghi per finanziamenti alla clientela, che arrivando a 9,7 miliardi di euro registrano un +5,6% rispetto al 30 giugno 2021, con una raccolta totale pari a 12,1 miliardi (+5%). La raccolta di diretta balza del 5,5%, mentre quella indiretta del 2,7%, dove il comparto del risparmio gestito è risultato in crescita dell’8,3% arrivando a 1,9 miliardi di euro. Percentuali in positivo anche sul fronte economico, dove nel semestre il margine di interesse è pari a 116,2 milioni di euro, cresciuto dell'1,4% su base annua e quello di intermediazione sale a 178,1 milioni di euro, balzando del 6,7%.