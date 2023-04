Edoardo Leo: per lui si avvicinano grandi successi. L’attore: “Era ora”

Era ora. Questo è il monito che lancia Edoardo Leo nel suo film uscito sulla piattaforma Netflix, mentre cavalca un tempo che sente non rispondere più completamente al morso delle sue briglie. Il tempo va, e lui quasi non lo sente scorrere, ma le mie carte sono pronte a giurare che mentre passa, il suo tempo gli regalerà successi importantissimi.

E se è vero che “chi ha tempo non aspetti tempo”, Edoardo è vicino ad un appuntamento rilevante, che si ripete ogni anno, il suo compleanno che gli darà sicuramente lo spunto per riflessioni nuove. Edoardo Leo è nato a Roma il 21 aprile 1972.

Sempre attento a sé e alla sua arte

Toro, per segno astrale, è incredibile come il lungo periodo, astrologicamente dissonante, abbiano reso Edoardo Leo più attento al mondo esterno, e dico esterno perché, da quanto mi dicono le carte Edoardo, che ama raccontarsi come uno sempre attento verso gli altri e pronto ad andare in loro aiuto ogni volta che ce ne sia bisogno, in effetti, è sempre molto centrato su di sé ed impegnato a salvaguardare prima di ogni altra cosa il suo vivere e la sua arte.

Questo non voglio certo menzionarlo come un difetto ma solo come una sua caratteristica. Tornando però alle carte che ho aperto per lui, queste mi danno un segnale chiaro: finalmente le cose prendono veramente il verso giusto. E, a differenza di altri momenti in cui il lavoro era sembrato andare verso una direzione importante, per poi lasciare a Edoardo la sensazione di sentirsi rimbalzare di nuovo di fronte a una sorta di nuova ripartenza, ora parlerei semplicemente di “successo stabile”.

Sta per arrivare il successo per i nuovi lavori

Le mie Napoletane mi profetizzano infatti, non solo notorietà per questi nuovi lavori che sono appena usciti, ma a seguire tante nuove occasioni che trasformeranno la celebrità da intermittente a fluida. Una celebrità che comprenderà anche altre espressioni artistiche di Edoardo Leo che non entrerà più nei nostri cuori soltanto come brillante attore, ma conosceremo meglio di lui anche tanti altri aspetti che per ora non sono stati illuminati pienamente dalla notorietà.

C’è una sorta di raccomandazione che a questo punto della stesa mi lasciano le carte, ed è questa: mentre senti l’adrenalina far pompare a mille il sangue nelle vene e ti accorgi che devi più volte durante la giornata fermarti per riconoscere appieno l’idea che stai inseguendo per paura di non afferrarla, non dimenticarti, neanche per un attimo, di salvare la tua spontaneità. Niente di te può essere immolato per far posto al successo, pena l’insuccesso. La forza di ciò che sei è esattamente in ciò che sei. Se non cercherai di cambiarti ma se ti presenterei piano piano diversamente al tuo pubblico ecco allora che ci sarà quella sorta di stabilità nel successo di cui già ti ho parlato prima.

Cambiare, o meglio presentare anche altri tratti della propria arte, è sicuramente stimolante ma bisogna lasciare al pubblico il tempo per abituarsi per saperti riconoscere e nuovamente apprezzarti. Una cosa mi torna ricorrente nella stesa ed è una sorta di cambiamento nella tua casa. Cosa fai cambi casa o semplicemente la rinnovi? Le carte mi dicono comunque che è un passo positivo.

Email cartomantebeatrice@gmail.com