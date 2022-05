Elefanti invadono i Fori Imperiali: turisti stupiti, ma è solo un film

Via dei Fori Imperiali invasa dagli elefanti, tra lo stupore dei turisti e dei passanti. Oggi infatti nella famosa via che collega il Colosseo a piazza Venezia sono state girate alcune scene dell'ultimo film di Nanni Moretti, "Il Sol dell'avvenire".

Pachidermi, banda musicale, le tute blu degli operai, uomini in camicia, donne e chi più ne ha, più ne metta. Insomma un'immagine che ricorda una manifestazione di protesta. Finta, ovviamente. Se non altro, l'Atac aveva avvisato con un tweet che la via sarebbe stata chiusa ai bus a causa di alcune riprese cinematografiche che dovevano essere girate, ma nessuno si sarebbe mai immaginato di trovare gli elefanti Per i più curiosi anche domani via dei Fori Imperiali resterà chiusa. Chissà cosa ci troveremo.