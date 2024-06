Elezioni Europee, sistema in tilt: lo scrutinio si ferma per colpa di Roma

Sistema informatico in tilt, schede elettorali che hanno viaggiato in taxi fino al deposito della nuova Fiera di Roma. E poi ancora: seggi con mancanza di personale, scrutatori assenti, file chilometriche per il rilascio delle tessere elettorali.

Un disastro totale: Roma ha rallentato tutta la macchiana elettorale ed è per questp che ancora non ci sono i dati definitivi per queste Elezioni Europee.

Tracollo Roma

Migliaia i post di protesta e attacchi all'amministrazione Gualtieri. Un vero flop che ha fatto scatenare le opposizioni. “La Roma del Pd e del sindaco Gualtieri non ha perso l’occasione per imbastire l’ennesima figuraccia di misura continentale, trasformando gli scrutini delle schede elettorali nell’ ennesimo flop dei sistemi informatici del Campidoglio. Tutto a scatafascio: un miserabile spettacolo già visto, e subìto, con il sistema sanzionatorio e con quello anagrafico. La Lega ha pronta un’interrogazione urgente per chiedere una verifica interna al Primo Cittadino con richiesta di accesso agli atti. Vogliamo che siano individuati e puniti i responsabili di quanto è accaduto, e stiamo redigendo un esposto da inviare alla procura regionale della Corte dei conti”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori.

Le replica dell'assessore Catarci

Andrea Catarci, assessore allePolitiche del Personale di Roma Capitale, in una notadichiara: "Ci scusiamo con il personale tutto, i Presidentidi seggio, i rappresentanti del Sindaco e gli addetti aglialtri servizi, per l'attesa e i disagi, dei quali verrannodebitamente approfondite le responsabilita', seguiti allachiusura delle votazioni". "Ci preme evidenziare - aggiunge•⁠ ⁠che il blocco e i rallentamenti che hanno interessato ilsistema operativo nel corso della nottata tra domenica elunedi' non hanno riguardato le operazioni di voto, concluseregolarmente come le rilevazioni precedenti sull'affluenza,bensi' il caricamento dei dati nella piattaformainformatica. Dopo i primi tentativi di risoluzione da partedel Dipartimento Trasformazione Digitale e delle aziendeinformatiche, risultati vani, si e' consegnato il materialeelettorale alla fiera di Roma per inserirlo non appenaristabilita la funzionalita' del sistema. Allo stato leproblematiche sono state in parte superate e si e' al lavoroper recuperare il gap quanto piu' tempestivamentepossibile".