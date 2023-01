Elezioni Lazio: l'arma segreta di D'amato è Esterino Montino, mister Cirinnà

In un giorno di ordinaria campagna elettorale, Francesco Rocca e Alessio D'amato se le danno di santa ragione, anticipando i toni acceso di un duello che si protrarrà sino all'ultimo giorno utile. Il Pd non convince cerca di frenare l'emorragia di consensi? Bene, D'amato chiama le truppe e arriva Esterino Montino. D'Alemiano di ferro per religione familiare, è lui a spiegare che con la Lista Civica si può vincere e anche a confessare la tecnica già usata per le Regionali in Campania, ovvero, affollare la scheda elettorale con ben 7 liste tutte collegate a D'Amato per far incetta di voti, coinvolgendo nella tornata quanti più candidati, parenti, amici e affini possibile.

Insomma l'overbooking di Vincenzo De Luca è diventato un modello. E Montino è chiaro: “Nessun esito scontato, perché si comincia da oggi e perché le elezioni non sono come Napoli-Juve”. Dunque, per la sinistra partita aperta e sarà per questo che Alessio D'Amato apre il giro d'accuse, spiegando che la funzione della Regione è quella di regolare, “ma se Rocca sino a qualche giorno fa era il più alto rappresentante di una Sanità privata (La Croce Rossa) non può entrare in campo come giocatore e arbitro”. Traduzione dal pieddiese: la Croce Rossa è un'entità privata e quindi è chiaro che vogliono mettere in mano la Sanità regionali ai privati".

Ma a decidere che proprio sulla Sanità si dovrebbe giocare la partita di Roma e del Lazio era stato proprio Francesco Rocca con due affondi: l'aumento dell'addizionale Irpef giustificata per coprire il disavanzo sanitario di un commissariamento che non c'è più e la scoperta di un nuovo disavanzo sanitario e gli effetti sul bilancio regionale. Non è un caso che Rocca si dice preoccupato “per ciò che troveremo”.

Per ora è battaglia aperta ma presto voleranno gli stracci.