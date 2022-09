Elezioni, Lazio: chi sono i consiglieri che lasceranno Campidoglio e Regione

Con 10 seggi sui 12 disponibili conquistati dal partito della Meloni, il Pd si deve accontentare di 2 collegi. Da Simonetta Matone a Chiara Colosimo, fino a Paolo Ciani e Lavinia Mennuni: ecco chi sono i consiglieri comunali e regionali che approdano alla Camera e in Senato.

Dei due seggi in cui il centrosinistra è riuscito a “trionfare”, si registra il 38% del consigliere al Campidoglio per Demos – Democratici Sociali Paolo Ciani all'uninominale per la Camera del Municipio I, insieme al già deputato Roberto Morassut che raggiunge il 35% al VII Municipio U04. Sul fronte del centrodestra, dal Consiglio Regionale per Fratelli d'Italia, approda alla Camera Chiara Colosimo, che domina Latina nel collegio uninominale Lazio 2 UO3, insieme alla già capogruppo in Campidoglio per la Lega Simonetta Matone e alle quali si aggiunge, per il Senato, la consigliera comunale per Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni, che battendo con il 36% Emma Bonino e Carlo Calenda nel Municipio XIV Lazio 2, registra il risultato più inaspettato.

Il successo di Lavinia Mannuni: Bonino e Calenda out

Con altri 3 eletti per il centrodestra in senato agli uninominali, al Municipip XIV nel collegio Lazio UO2, la consigliera al Campidoglio per Fratelli d'Italia approda in Senato dopo la vittoria su Emma Bonino (+Europa) e Carlo Calenda (Azione), che si fermano al 33% e al 14%, contro il 36% dell'avvocata che ha a cuore la famiglia tradizionale e la lotta al gender nelle classi. Impegnata da oltre 25 anni in politica, è madre di tre figli e ha iniziato il su percorso nel 1997 nel II Municipio di Roma nella fila di Alleanza Nazionale, per poi diventarne capogruppo cinque anni dopo alla terza rielezione. Già presidente del movimento nazionale mamme d’Italia per la tutela della maternità e l’infanzia, la sua attività ha sempre avuto al centro la difesa della famiglia tradizionale e il contrasto alla diffusione delle teorie gender nelle scuole, ricevendo il ruolo di delegata dell'allora sindaco Gianni Alemanno per le pari opportunità e curandone i rapporti con il mondo cattolico.

Dalla Regione e dal Campidoglio alla Camera: ecco Colosimo e Matone

Nel collegio uninominale Lazio 2 a dominare su Latina è Chiara Colosimo, già Consigliere Regionale del Lazio per Fratelli d'Italia, che ottenendo il 55% dei voti si aggiudica un seggio alla Camera dei Deputati. La neo deputata 36enne è cresciuta insieme alla sua leader Giorgia Meloni e nel suo percorso politico, partito da Balduina sin da quando era giovane nei movimenti giovani di Alleanza Nazionale, era giunta in Consiglio Regionale del Lazio nel 2010, dove al centro della sua attività ha posto la lotta alla corruzione e agli sprechi dei fondi pubblici, come l'ultimo caso che l'ha vista impegnata nel mascherina-gate di Nicola Zingaretti. È tra le fila della Lega, invece, Simonetta Matone, che candidata alla Camera al Municipio III nel collegio Lazio 1 UO2, ha trionfato nel testa a testa con Enzo Foschi (csx) sfiorando il 36% dei voti. Il magistrato dovrà ora lasciare il ruolo di Capogruppo al Campidoglio per la Lega, che sarà raccolto da Fabrizio Santori, già Consigliere Comunale e Segretario d'Aula per l'Assemblea Capitolina, anche lui candidato alla Camera nel collegio plurinominale Lazio PO1.