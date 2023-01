Elezioni Lazio, ecco la lista civica di D'Amato: cinque donne alla testa

La lista civica che sosterrà Alessio D'Amato nella coalizione di centrosinistra alle elezioni regionali del Lazio. Mancano solo la presentazione degli ultimi documenti e certificati, poi sarà pronta. L'idea è quella di avere delle donne a capo di ognuna delle liste presentate nelle province. A Roma la capolista sarà Marta Bonafoni, già consigliera regionale membro della lista civica che aveva sostenuto Zingaretti alle precedenti elezioni

Sempre a Roma saranno candidate Maria Corongiu, medico di base impegnata nella difesa dei più vulnerabili e nella tutela della medicina generale e del territorio, in passato anche come membro del del Fimmg laziale. E poi Elena Patrizia Improta, presidente della onlus “Oltre lo sguardo”. A Roma saranno candidati anche il Lorenzo Sciarretta, delegato regionale alle politiche giovanili, Bruno Pulcinelli, leader delle lotte nelle borgate, e Claudio Minelli, con una lunga esperienza nel campo delle lotte sindacali e come assessore delle Giunte Rutelli e Veltroni.

Le donne scelte nei capoluoghi delle altre province

A Latina si candiderà la studentessa 24enne Valeria Campagna. A Rieti si candiderà la presidente del locale centro anti-violenza Silena D'Angeli. Per quanto riguarda Viterbo e Frosinone, le candidate sono rispettivamente Pina Barattelli e Jole Falese.