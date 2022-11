Elezioni Lazio, FdI scalda Francesco Rocca: mr. Croce Rossa vs Lazio Sanità

Elezioni Lazio, se le indiscrezioni che circolano dovessero essere confermate, il duello che si prepara sarà avvincente e combattuto tutto sulla Salute e sulla Sanità: Francesco Rocca, tre mandati da presidente della Croce Rossa italiana, per il centrodestra contro l'assessore alla Sanità Alessio D'amato.

La voce di una possibile candidatura di Francesco Rocca circola da giorni tra le seconde linee di Fratelli d'Italia senza che venga smentita ma la rivoluzione in atto nel partito con la salita di Giorgia Meloni al soglio di Palazzo Chigi ha creato più di qualche problema nella gestione del partito a cominciare dalla comunicazione che ha imposto “la massima prudenza” in tutte le dichiarazioni e la massima riflessione nei contenuti social.





Il partito di Giorgia Meloni ora è saldamente in mano alla sorella Arianna Meloni e, almeno nel Lazio al coordinatore regionale, nonché deputato Paolo Trancassini, rieletto con 110mila preferenze, che sorridono ai sondaggi che danno il blocco di centrodestra ormai prossimo al 50%.

Maurizio Gasparri, Forza Italia: "Rispettiamo numeri ed equilibri, ma..."

A loro è demandata ogni pre-decisione sulla candidatura per le Regionali di febbraio '23 e le ipotesi di alleanze oltre a quelle naturali con Forza Italia e Lega, il cui potere contrattuale con FdI è ridotto ai minimi termini. Proprio da Forza Italia è arrivata la prima apertura per una riflessione congiunta: “Rispettiamo numeri ed equilibri ma il candidato presidente alle prossime elezioni regionali nel Lazio deve essere fortemente riconosciuto, soprattutto nella Capitale. Per la ricerca si dovrà agire a trecentosessanta gradi privilegiando a mio avviso le ipotesi politiche”, ha detto il commissario di Forza Italia, Maurizio Gasparri quasi prevedendo una campagna nel segno di Fratelli d'Italia. Cosa che si verificherà puntualmente.

Alfredo Becchetti, Lega: "Se fosse Rocca sarebbe un'ottima scelta"

E sull'ipotesi Rocca presidente della Regione Lazio, arriva ancheil via libera della Lega. Il coordinatore Alfredo Becchetti, neo senatore, plaude alla candidatura: "Sarebbe una bellissima notizia, Rocca è un uomo delle istituzioni in gradi di restituore alla Regione Lazio quella dignità che è stata cancellata durante il doppio mandato di Zingaretti. Noi ci siamo".