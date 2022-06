Elezioni Lazio, giù l’affluenza: maglia nera per Rieti e Frosinone. La diretta

Cala l’affluenza registrata del Lazio per le amministrative, dove sono stati chiamati a votare i cittadini di 53 comuni. Quest’anno infatti si è recato alle urne solo il 56,77 per cento degli aventi diritto, mentre nella precedente tornata elettorale aveva votato il 62,70%.

Su 664.472 abitanti dei comuni, 557.732 erano gli elettori Lo scrutinio partirà alle 14 per 597 sezioni nell’intera Regione. Tre sono i capoluoghi che dovranno scegliere il nuovo sindaco: Frosinone, Viterbo e Rieti. Proprio Rieti è però maglia nera per affluenza. Difatti, rispetto alle passate comunali del 2017, nella città sabina ha votato il 7 per cento in meno. Ma anche Frosinone non è da meno, visto che anche qui c’è stata una flessione di circa 5 punti percentuali. Solo Viterbo si assesta sulle stesse percentuali.

Amministrative Lazio, i comuni chiamati alle urne

Sono 53 i Comuni del Lazio alle urne per il rinnovo dei Sindaci. 41 hanno meno di 15 mila abitanti, mentre sono 12 le città con oltre 15 mila cittadini, fra queste 3 capoluoghi di provincia, Rieti, Viterbo e Frosinone, che andranno al voto con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno e il ballottaggio si terrà il 26 giugno. In dettaglio nel Lazio sono coinvolti in tutto 9 comuni in provincia di Frosinone, capoluogo compreso; 7 comuni in provincia di Latina, tra cui Gaeta e Sabaudia; 7 comuni in provincia di Rieti compreso il capoluogo; 23 comuni nel territorio della Città metropolitana di Roma, tra cui Guidonia Montecelio, Grottaferrata, Ladispoli, Ciampino, Cerveteri, Ardea, Fonte Nuova; 8 comuni in provincia di Viterbo. Dunque 3 i capoluoghi coinvolti in questa tornata elettorale.

Comunali Rieti, i candidati

A Rieti sono tre i candidati che si scontreranno la fascia tricolore ora nelle mani di Antonio Cicchetti, storico rappresentante della destra locale. E il centrodestra si presenta con Daniele Sinibaldi attuale vicesindaco della cittadina, diviso invece il centrosinistra che non è riuscito a trovare una sintesi tanto che il Terzo polo con il Psi e alcune liste a suo sostegno ha annunciato la candidatura di Carlo Ubertini, mentre il Partito democratico si presenta con l`ex sindaco Simone Petrangeli.

Comunali Frosinone, i candidati

Cinque i candidati a sindaco di Frosinone carica oggi ricoperta da Nicola Ottaviani del centrodestra. Si tratta di Giuseppe Cosimato (ex FdI), Vincenzo Iacovissi (Nuovo Centrosinistra), Domenico Marzi candidato del Pd e di 6 liste civiche, Riccardo Mastrangeli per il centrodestra, Mauro Vicano candidato del Centro.

Comunali Viterbo, i Candidati

A puntare la poltrona di Palazzo dei Priori a Viterbo – poltrona oggi occupata dal Commissario Straordinario Antonella Scolamiero - sono in 8. Nella cittadina laziale il centrodestra è diviso con Fratelli d'Italia che punta su Laura Allegrini, mentre Claudio Ubertini corre per l'Udc, la Lega e Forza Italia. Il Centrosinistra corre unito con l'assessore regionale per le politiche sociali Alessandra Troncarelli, sostenuta dal Pd e dai 5 Stelle oltre ad una serie di liste civiche. Marco Cardona è il candidato per l'Italia con Paragone e Chiara Frontini va alle urne per Rinascimento di Vittorio Sgarbi e alcune civiche. Luisa Ciambella, esponente locale dem, ha scelto una candidatura civica, mentre Carlo D'Ubaldo corre per la Sinistra per Viterbo, lista civica per Giovanni Scuderi.

L’andamento di Frosinone, Rieti e Viterbo

Seggi aperti alle 07.30. Per le prime rilevazioni, alle 12 l'affluenza era del 18,44% del totale. Rieti parte bene, superando la media regionale: alle 12 infatti oltre il 20 per cento va a votare nel Capoluogo sabino. Va meglio Frosinone, dove vota il 21,68% degli aventi diritto. Per ultima si posiziona Viterbo, con il suo 19.63%. A chiusura delle urne la situazione rimane sostanzialmente la stessa: Frosinone registra, fra i tre Capoluoghi, la percentuale più alta di votanti con il suo 67,27 per cento, mentre per le comunali precedenti alle 23 aveva votato ben il 72,44%. Rieti è la città che registra il peggior dato: alle 23 si solo il 65,26 degl elettori è andato a votare, rispetto al 72,48% del 2017. Viterbo rimane sulle stesse percentuali: 61,61 e 62,69 per cento nel 2018.