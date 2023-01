Elezioni Lazio, il Psi presenta la sua lista. D'Amato: “Un valore aggiunto”

Alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio ci sarà anche una lista del Psi, che sosterrà la candidatura di Alessio D'Amato alla presidenza della Regione Lazio. “Sono onorato e orgoglioso – ha detto il candidato del centrosinistra durante la presentazione - del fatto che sia tornato il simbolo socialista alle elezioni regionali, che considero un grande valore aggiunto. La rimonta è appena iniziata e il Lazio sarà una sorpresa con la nostra proposta riformista contro i sovranisti e i populisti”.

“Daremo valore alle proposte dei socialisti a cominciare dal lavoro, la valorizzazione dei giovani, visto che da tempo si è bloccato l’ascensore sociale, e quella delle scuole aperte per la riqualificazione delle periferie urbane” ha aggiunto il candidato D'Amato.

Il programma dei socialisti

Le liste sono state presentate dal segretario del Partito Socialista Enzo Maraio. “Un piano straordinario di lavoro per la pubblica amministrazione - ha affermato il segretario - scuole aperte in tutta la Regione nel pomeriggio e nei week end, anche nelle periferie, per evitare nelle comunità la povertà educativa e la dispersione scolastica. “Destinazione Lazio”, un programma per rafforzare il turismo, anche in vista del Giubileo 2025 e Expo, non solo a Roma ma in tutte le province della Regione”.

Maraio ha poi assicurato il sostegno del Psi a D'Amato: “La nostra lista è fatta di energie giovani, uomini e donne di esperienza e professionalità: Alessio D’Amato ha già dimostrato di avere la competenza giusta per il buon governo della Regione”.

La stoccata a Francesco Rocca

Nel corso del suo intervento Maraio non ha mancato di lanciare delle dure critiche al candidato del centrodestra Francesco Rocca. “E’ inconcepibile che il candidato del centrodestra Rocca non abbia ancora una mezza idea e uno straccio di programma da presentare ai cittadini della regione - ha detto Maraio - è ancora più curioso che Rocca dia lezioni di buona gestione della sanità, dopo che abbiamo dovuto ereditare i buchi di bilancio e i debiti della passata gestione della destra”.