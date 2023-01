Elezioni Lazio, IV si dota di 4 nuove dirigenti donne: “Rafforzano il partito”

In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, Italia Viva nella provincia di Roma ha deciso di dotarsi di un poker di quattro donne al comando: quattro nuove dirigenti che, nelle speranze dei coordinatori, “rafforzeranno il partito”

La prima persona designata è l'avvocata Marta Toti (nella foto, la prima a sinistra). Toti è consigliera comunale a Castel Gandolfo e si occuperà di giustizia. La seconda è Raffaella Rojatti (la terza da destra nella foto), consigliera comunale a Rignano Flaminio che si occuperà del tesseramento. Poi c'è Benedetta Onori (l'ultima a sinistra), consigliera comunale di Anguillara Sabazia, che sarà la nuova responsabile organizzazione. Grande responsabilità toccherà invece alla consigliera comunale di Rocca Priora Flavia Testa (la seconda da destra): la consigliera sarà infatti responsabile per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali.

"Figure autorevoli che rafforzeranno il partito"

A dare l'annuncio sono stati i coordinatori provinciali di Italia Viva Ileana Piazzoni e Luca Andreassi. “Si tratta di figure autorevoli - scrivono i due in una nota - che potranno aiutare Italia Viva a entrare ancor meglio e sempre più a fondo nel tessuto sociale e politico della provincia di Roma. Ci dà particolare soddisfazione che le responsabilità siano assunte da donne, che sono state scelte per le loro capacità dimostrate in questi anni di attività, è che siamo certi porteranno quello slancio per crescere e programmare le attività e la migliore organizzazione della vita del partito nel tempo. A cominciare dalla campagna elettorale per le imminenti elezioni regionali dei prossimi 12 e 13 febbraio”.