Elezioni Lazio: la comunità Lgbtq si divide: Il Mario Mieli contro Marrazzo

Francesco Rocca apre al Parito Gay di Fabrizio Marrazzo e la comunità romana si spacca. Pesantissimo il giudizio del Circolo Mario Mieli che in una nota prende le distanze: “Quella di Marrazzo è un'opinione del tutto personale”.

In una lunga nota, il Circolo precisa e puntualizza: “In merito all'incontro del Partito Gay Lgbt+ con Francesco Rocca, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il Centro Destra, il Circolo di Cultura Omosessuale “Mario Mieli” ritiene necessario ricordare che lo schieramento politico di Fabrizio Marrazzo parla unicamente per sé e in nessun modo è portavoce delle istanze delle associazioni e della comunità LGBTQIA+”.

Marrazzo, “viaggia da solo”

Ancora il Mario Mieli: “E' importante ribadire che “la soddisfazione all'apertura al dialogo” di Rocca sbandierata da Marrazzo altro non è che un'opinione del tutto personale, che non rispecchia le posizioni della nostra associazione e del mondo LGBTQIA+, il cui presunto convincimento è stato evocato. L'ipotesi di un dialogo al momento ci appare difficile, considerate le storiche posizioni di chiusura nei confronti delle istanze della comunità LGBTQIA+ da sempre sostenute dagli schieramenti politici che appoggiano Rocca. Ribadito ciò, porteremo avanti le nostre valutazioni e continueremo a osservare in che modo si muoverà il candidato del Centro Destra”.