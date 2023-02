Elezioni Lazio, Marco Di Stefano esulta: “Lo scudo crociato torna in Regione”

L'Unione di Centro, che si era candidata nella coalizione che sosteneva Francesco Rocca, è riuscita a ottenere un seggio nel Consiglio Regionale del Lazio, con l'elezione Nazareno Neri. Marco Di Stefano, capogruppo Udc in Assemblea Capitolina e responsabile del partito per il Lazio, esulta: “Abbiamo riportato lo Scudo Crociato nella Regione Lazio”.

“Per i sondaggi neanche esistevamo - continua Di Stefano - ma con tanta passione e amore per la politica e con tanti amici che ci seguono da sempre abbiamo compiuto questa impresa. Un’impresa incredibile contro chi voleva annacquare la nostra storia politica in un nuovo, confusionario cartello elettorale senza un vero progetto”.

Progetti per il futuro dell'Udc

“Grazie a tutti, ai nostri candidati - continua Di Stefano - ma un grazie in particolare va al Segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa, che non ha esitato un solo istante nel darmi la sua totale fiducia per presentare il nostro simbolo in autonomia. Ora inizia una nuova stagione per l’Udc e per tutti quei moderati che intendono rappresentare i valori e gli ideali storici dei democratici cristiani impegnati in politica - conclude - con Francesco Rocca per una Regione Lazio migliore”.