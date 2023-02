Elezioni Lazio, prezzi dei treni scontati per chi deve raggiungere i seggi

Le elezioni regionali del Lazio sono dietro l'angolo e, come tutti ad ogni tornata elettorale, moltissime persone che vivono e lavorano lontani dalla loro residenza dovranno spostarsi per poter esercitare il diritto di voto. Per queste persone Trenitalia offre degli sconti sui biglietti, sia di andata che di ritorno, validi fino al 23 febbraio.

Gli sconti saranno del 70% per chi dovrà acquistare biglietti su Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e Servizio cuccette. Per chi invece dovrà prendere il regionali lo sconto sarà del 60%. Per avere lo sconto basta presentare la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva, in caso non si disponga delle tessera. La tessera timbrata con il voto effettuato, andrà presentata a bordo soprattutto nel viaggio di ritorno.