Elezioni Lazio, Rocca: “Rilancio della cultura è al centro del mio programma”

“Il rilancio della cultura della Regione Lazio è al centro del mio programma” a dirlo è stato il candidato unitario del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine del suo incontro con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Nell'incontro, avvenuto presso il Collegio Romano, il Rocca e Sangiuliano hanno parlato di rilancio e la valorizzazione della cultura nel Lazio, anche tramite il rafforzamento della rete infrastrutturale regionale, così da poter raggiungere anche luoghi e attrazioni meno conosciute. "Ho accolto favorevolmente - ha detto il ministro Sangiuliano - le interessanti proposte del candidato alla Presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. Le azioni proposte e la volontà di un forte dialogo tra Istituzioni rappresentano un valore imprescindibile per le attività di rilancio già previste da questo dicastero per il Lazio".

Le proposte di Rocca

"Ringrazio il ministro Sangiuliano - ha dichiarato Francesco Rocca - per la sensibilità dimostrata. Al centro del mio programma c'è un forte rilancio del patrimonio culturale del Lazio, partendo da un rafforzamento delle infrastrutture. I turisti che visitano Roma devono essere stimolati a scoprire l'enorme tesoro regionale, oggi tanto avvilito. Penso a beni come Ostia Antica, le necropoli etrusche, l'Appia antica, i Castelli Romani, le città papali della Ciociaria, la costa laziale, i monasteri, solo per citarne alcuni. La mia Giunta lavorerà, grazie anche al sostegno del Ministero, per realizzare un vero e proprio 'Grand Tour 4.0' in vista del prossimo Giubileo e dell'Expo, capace di rilanciare un territorio straordinario, stimolare l'economia e dare ossigeno ad aree da troppo tempo offese da incuria e mala gestione”