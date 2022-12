Elezioni Lazio: scende in campo anche Unione Popolare con Rosa Rinaldi

Unione Popolare, il partito nato dall'unione di Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Democrazia e Autonomia e ManifestA, si presenterà alle elezioni regionali del Lazio con una propria e un proprio candidato presidente: Rosa Rinaldi. Lo ha annunciato il partito con una nota. “Costruiamo l’opposizione – dice lo slogan del partito - Unione Popolare c’è. L'unica proposta alternativa a tutte le forze che hanno governato il Lazio”.

Venerdì pomeriggio è stato organizzato il primo banchetto per la raccolta firme. Il partito dovrà raggiungerne 7000 per potersi candidare.

Cosa propone

Unione Popolare si propone come forza a difesa del lavoro e dei diritti. Il partito chiederà la fine della guerra e dell’economia di guerra, la tutela dell’ambiente, la fine delle privatizzazioni e il potenziamento dei servizi pubblici. Unione Popolare si opporrà a ogni forma di autonomia differenziata e allo smantellamento dei beni comuni.

Alternativi a PD e 5 Stelle

Oltre ad avversare le forze del centrodestra, Unione Popolare si presenterà in contrapposizione alle forze che compongono la maggioranza regionale uscente. Il partito si pone in alternativa a PD e 5 Stelle, perché ritiene che insieme abbiano perseguito scelte antisociali: tagli, privatizzazioni, incuria, nessuna tutela dell'ambiente. Per di più Unione Popolare ritiene che sia scandaloso che come successore di Zingaretti sia stato proposto Alessio D'Amato, che considerano responsabile per il disastro della sanità laziale.