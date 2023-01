Elezioni Lazio, torna lo scudo crociato: i post-Dc con Francesco Rocca

Alle elezioni regionali de Lazio torna lo scudo crociato: i post-democristiani si schierano con Francesco Rocca e presentano la loro lista “Udc-Verde è Popolare”. “Vogliamo ripartire, proponendo di nuovo il simbolo dello Scudo crociato, che ha donato decenni di benessere e coesione sociale al nostro Paese”.

Così ha parlato Marco Di Stefano, responsabile della campagna elettorale per l'Udc. “Abbiamo atteso il 18 gennaio per presentare le nostre liste - ha spiegato Di Stefano - una data non casuale, una data che per noi ha un significato particolare perché proprio il 18 gennaio di 104 anni fa un grande uomo, don Luigi Sturzo, dava vita al Partito Popolare Italiano, con un forte appello ai cattolici e ai moderati ‘liberi e forti’ ad impegnarsi in politica”.

“Il popolarismo è l'unico antidoto al populismo”

Il programma di questa lista è offrire una scelta popolare ad una scelta populista. “Vogliamo riproporre i nostri valori, oggi sempre più attuali - ha detto Di Stefano - al fine di diffondere il popolarismo, che è l’unico antidoto al populismo, che negli ultimi anni ha saputo parlare solo alla pancia della gente delusa, senza risolvere alcun problema: noi vogliamo tornare a stare accanto alla gente”.