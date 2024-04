Elezioni, non solo Europee: nel Lazio al voto anche 142 comuni. I big in campo

Non solo Europee. Si va al voto in 142 Comuni del Lazio per il rinnovo delle giunte territoriali nei giorni 8 e 9 giugno, quando gli elettori sono chiamati alle urne anche per scegliere i propri rappresentanti al Parlamento europeo. Il 25 gennaio, con un decreto del Consiglio dei Ministri, si è stabilito che le elezioni amministrative e quelle Europee, per il rinnovo del Parlamento di Bruxelles, potranno tenersi contemporaneamente, in un unico fine settimana di giugno.

Affaritaliani.it seguirà questo evento con focus dedicati ai vari comuni che si recheranno alle urne per scegliere il sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Anche perché le coalizioni, che per questa tornata, hanno scelto di mettere in prima linea i big per confrontarsi con questo importante scoglio elettorale e testare l'affidabilità del Governo e la forza dell'opposizione.

Quando si vota a Roma e nel Lazio

L'atto licenziato dal Governo sancisce le giornate di sabato 8 (dalle 14 alle 22) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23) per il voto dedicato alle elezioni Europee, con la possibilità di accorpare quelle amministrative, allo scopo di favorire il più possibile l'affluenza da parte degli aventi diritto al voto. C'è tempo fino all'11 maggio per consegnare le liste e limare strategie e scegliere i candiati giusti per la corsa allo scranno.

I comuni al voto in provincia di Roma

Nel Lazio, saranno 142 i comuni chiamati a votare per il rinnovo della carica di Sindaco e del consiglio comunale, sette dei quali con una popolazione pari o maggiore ai 15mila abitanti. Nella provincia di Roma i comuni sono 30 dei 121 esistenti, per una popolazione totale pari a 254.176 abitanti in base al censimento del 2021.

I comuni più grandi

Le amministrazioni principali che si dovranno rinnovare a giugno 2024 sono quelle di Monterotondo, Civitavecchia, Palestrina e Tivoli. A Palestrina, comune di 22mila anime, a marzo 2023 nove consiglieri si sono dimessi causando lo sciolgimento del consiglio e la nomina di un commissario prefettizio.