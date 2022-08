Elezioni, Paolo Ferrara si candida alle Parlamentarie per i collegi di Roma

Alla fine il vicepresidente del Consiglio Comunale di Roma, il Cinque Stelle Paolo Ferrara ha decido di candidarsi alle Parlamentarie.

"Partecipo alle parlamentarie per le prossime elezioni politiche. Voglio farmi portavoce di sempre più persone: in un momento difficile come questo, per me ha un valore enorme poter aiutare la gente portando in Parlamento una voce sincera, che viene dal basso".

Lo scrive su Facebook il consigliere M5s del Comune di Roma Paolo Ferrara, aggiugendo che metterà "a disposizione del Movimento 5 Stelle e di Giuseppe Conte l’esperienza di governo maturata da consigliere comunale in Campidoglio. Sarebbe un onore immenso rappresentare il Paese".