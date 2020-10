Elezioni Roma: FdI scalda Colosimo sindaco contro la Raggi: è sfida tra donne

Elezioni Roma, dopo la fuga in avanti di Calenda che prende a schiaffi il Pd in diretta tv da Fabio Fazio, anche il centrodestra completa il quadro: per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia c'è l'ipotesi Chiara Colosimo, il nome della giovane consigliera regionale del Lazio è emerso come la donna che dovrebbe affrontare Virginia Raggi, Carlo Calenda e il mister X che il Pd schiererà in campo prima o dopo le primarie.

Trentaquattro anni, laureata in Scienze Politiche nelle fila di Azione Studentesca nella sezione della Garbatella, poi consigliera regionale più giovane d'Italia quindi capogruppo con la caduta di Batman Fiorito, sino ad oggi è sempre stata una seconda linea strategica alla quale la Meloni ha affidato la gestione di ogni iniziativa nel Lazio sino alla organizzazione di Atreju. Il nome di Chiara Colosimo sarebbe emerso da una riunione della scorsa settima di Fdi durante la quale la Meloni ha formalizzato di non voler correre per Roma e ha preso atto dell'indisponibilità di Fabio Rampelli a lasciare la vicepresidenza della Camera in tempo di Coronavirus per affrontare la campagna romana 2021.

Mentre Lege e frammenti di Forza Italia si affannano nella ricerca di un esponente della società civile condiviso e condivisibile in grado di vincere sia la sinistra che il grillismo, Fdi non esclude un altro profilo ed è di fatto una primissima scelta tra i quadri di partito più dinamici. La Colosimo rappresenta anche un importante cambio di paradigma delle destra romana: niente più sguardi al passato per incarichi di responsabilità ma un repentino cambio generazionale e soprattutto ampio spazio alle donne. Anzi, in un partito a presidenza femminile, una candidata per Roma è un segnale di grande tatticismo.

Il calcolo politico di FdI è presto fatto. Se Virginia Raggi è stata il primo sindaco donna di Roma, e la prima a superare il muro della giovane età, la Colosimo è l'unica in grado di sfidare l'esponete Cinque Stelle sullo stesso terreno: donna contro donna, giovane e determinata contro giovane e determinata. E che la Colosimo di determinazione ne abbia da vendere, lo dimostra l'opposizione feroce in Consiglio regionale contro Nicola Zingaretti e contro l'accordo tra Pd e Cinque Stelle. Poi c'è il tema prettamente elettorale: “l'uomo” da sfidare al primo turno non è il Pd conteso e diviso tra le diverse anime ma il 5 Stelle e il sindaco uscente, perché la rabbia della città di sinistra contro la cacciata di Ignazio Marino è ancora viva.

Insomma, la scelta sarebbe caduta su una “tosta” alla quale la Meloni non ha mai fatto mancare attestati di stima. Ora il grande salto generazionale: una 34enne che dedica il suo tempo libero al volontariato e figlia di due medici. In tempo di Covid il suo curriculum sembra la quadratura del cerchio. La sua risposta all'ipotesi sarebbe già un programma: avrebbe balbettato qualcosa, raccolto le idee e posto una condizione politica: “Se dovesse essere e dovessi farcela, sia chiaro: non chiamatemi mai sindaca”. Roba da far sorridere persino Fabio Rampelli. Tutto smentibile tranne il sorriso di Rampelli.