Roma

Mercoledì, 19 febbraio 2020 - 19:32:00 Elezioni Roma, Gualtieri punge il sindaco Raggi: “Capitale non all'altezza” Per il ministro Gualtieri, candidato del Centrosinistra alle suppletive per un seggio alla Camera, Roma è una città “sottofinanziata”

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, durante un intervento per la sua candidatura alle suppletive del collegio Roma 1 della Camera del prossimo primo marzo, lancia una stoccata al sindaco Raggi: “L'Italia come Paese europeo non è in grado di esercitare il proprio ruolo, se non ha una Capitale all'altezza”. Gualtieri, che ha anche definito Roma una città “sottofinanziata”, ha ringraziato su Facebook il ministro della Salute “Roberto Speranza per la partecipata iniziativa a Testaccio” a sostegno della sua candidatura. Il ministro dell'Economia quindi ha aggiunto: “Con lui condividiamo l'idea della valorizzazione del nostro prezioso Servizio sanitario nazionale rispetto al quale, in manovra di Bilancio, abbiamo dato un segnale importante. Bello vedere una comunità così attiva e partecipe della vita della città e del Paese”.