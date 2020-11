Elezioni Roma, il candidato sindaco Bernaudo: “Rifiuti, basta con la Tari”

Elezioni Roma 2021: Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Liberisti Italiani sull’annoso problema dei rifiuti nella Capitale, ha la soluzione. Per l'ex consigliere regionale, la questione spazzatura si risolverebbe diminuendo la Tari.

“A Roma siamo sommersi di rifiuti e chi abita nei piani terra o piani rialzati su strada ha spesso i sacchi della mondezza che gli arrivano in casa, con topi e gabbiani come vicini. Ma anche per loro arriva la TARI e se non paghi, arriva l’Agenzia delle Entrate”, ha detto Bernaudo a margine di un incontro con i cittadini di Pietralata.

“Con noi verrà superato finalmente il problema con la messa a gara anche del servizio della raccolta dei rifiuti, un servizio che sarà restituito al mercato, fuori dalla logica della gestione politica dei servizi. A Roma servono quattro nuovi impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti, e non i tabù ideologici dei 5 Stelle e dei loro compari rossoverdi – continua Bernaudo –. I Romani non dovranno più pagare le 'tasse locali' più alte d’Italia per avere dei disservizi, ma delle tariffe e a prezzi di mercato, sulla base di servizi realmente resi e certificati. Questo vale per i rifiuti, per i trasporti e per tutti i servizi gestiti in house da Roma Capitale”.

Per risolvere i problemi di Roma, conclude Bernaudo, “bisogna far fuori la politica dalla gestione dei servizi. Non vedo altri candidati a Sindaco stare su questa linea, i Romani questo lo devono sapere. Con noi hanno una grande occasione per voltare pagina”.