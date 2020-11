Elezioni Roma, il candidato sindaco Bernaudo: “Una via per il Muro di Berlino”

Elezioni Roma 2021, il candidato sindaco Andrea Bernaudo: “La città deve festeggiare il 9 novembre, giorno della caduta del Muro di Berlino, anche con una strada”.

"Il 9 novembre - dichiara il candidato sindaco di Roma di Liberisti Italiani ed ex consigliere regionale - è il giorno della caduta del Muro di Berlino: una data evocativa della libertà per una generazione allergica alle ideologie asfittiche e liberticide che hanno portato morte e miseria in Europa. Nella toponomastica della Capitale troviamo i sostenitori del muro: gli amici della DDR e di Mosca, come il lungo viale Palmiro Togliatti. Nel mio primo giorno da sindaco quella strada cambierà nome. Si chiamerà viale della Libertà".