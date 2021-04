Elezioni Roma, Lombardi insiste: vuole un altro candidato, non la Raggi

Roberta Lombardi, nemica storica di Virginia Raggi, usa perifrasi politichesi ma il senso è chiaro: alle prossime elezioni comunali di Roma vorrebbe un altro candidato.

“Ho chiesto di fare delle primarie non tanto per scegliere il candidato sindaco ma per individuare il progetto per la città, poi a seguire il candidato sindaco. Si parla sempre di nomi ma non c'è ancora nessuna idea. Noi abbiamo il sindaco uscente, l’idea è anche di andare a completare il lavoro fatto in questi 5 anni, mi piacerebbe però anche avere una prospettiva di dove collocare la città nei prossimi 10 anni”, dice il neo assessore alla Transizione Ecologica della Regione Lazio, Lombardi, del M5s, intervistata da 'Gli Inascoltabili' su Nsl Radio. “Vorrei parlare meno di chi - aggiunge la Lombardi - e più di cosa fare, cosa progettare insieme. Poi il nome verrà abbastanza naturale secondo me. Vorrei fosse chiaro che non è che tutta la nostra azione politica gira intorno alla Raggi. I problemi di Roma non li risolve una forza politica da sola, lo abbiamo visto in questi ultimi anni in cui ci siamo cimentati tutti di tutte le forze politiche. Serve un modello che sia condiviso da tutte le forze politiche, Roma è la capitale d'Italia, è una metropoli europea e deve godere di uno status di Capitale", conclude.