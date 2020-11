Elezioni Roma: tutti candidati ma nessuno è vero. L'Analisi di Azzola, Cgil

In vista delle elezioni amministrative di Roma nel 2021 “crediamo che i nomi circolati fino a questo momento non siano i candidati che verranno lanciati nella corsa al Campidoglio”.

Lo ha detto in un'intervista all'agenzia di stampa Nova, il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Michele Azzola. “Abbiamo preso atto della candidatura di Raggi - ha spiegato -, ma anche quella è in discussione all'interno dello stesso Movimento 5 stelle. Crediamo ci siano dinamiche che probabilmente a novembre troveranno una risposta. Fra quelli che ci sono oggi faccio fatica a immaginare che ci sia l'uomo o la donna che possa rilanciare la città”.

Azzola passa poi all'identikit del candidato ideale. “Abbiamo però idea di un profilo: stiamo promuovendo iniziative che coinvolgono forze comunali e regionali per parlare della città e del suo rilancio. Noi ragioniamo di metodo, non abbiamo un'ideologia nella scelta del candidato. Stiamo provando a far crescere una consapevolezza delle cose da fare e aspettiamo un uomo o una donna che possa mettersi a capo di un programma per provare a rilanciare la città: non abbiamo l'impressione che i candidati che ci sono oggi - ha concluso - siano quelli che avremo a maggio nelle urne”.