Elezioni suppletive Roma, sfida tra Pd e Destra. I 5 Stelle stanno a guardare

Elezioni suppletive per la Camera dei Deputati, domenica 1 marzo a Roma si vota. Chiamati alle urne oltre 186mila romani residenti nel Centro per eleggere il successore di Gentiloni nel collegio uninominale Lazio 1-01. Nello storico fortino rosso, sarà sfida tra il Pd con il ministro dell'Economia Gualtieri ed il candidato del Centrodestra Leo.

Questa prova generale delle elezioni comunali del 2021 si è resa necessaria a causa dell'incompatibilità tra il ruolo di deputato e quello di commissario europeo. Paolo Gentiloni infatti, nel dicembre 2019, è stato costretto a dimettersi a dicembre dopo la sua nomina come Commissario europeo per gli affari economici e monetari.

I sette candidati

Il Partito Democratico, vincitore alle ultime elezioni in questo collegio nel 2018 (Gentiloni vinse con il 42.08%), punto tutto sul ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Dopo settimane di tira e molla, tutte le forze del Centrosinistra hanno appoggiato il candidato scelto da Nicola Zingaretti: da Sinistra Italiana e Mdp - Articolo 1 fino ad Italia Viva, Psi, Demos ed Europa Verde.

Per il Centrodestra il nome scelto è quello di Maurizio Leo, ex parlamentare di Alleanza Nazionale e assessore al bilancio della Giunta Alemanno. Anche in questo caso, tutti gli schieramenti (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia) sostengono la candidatura di Leo.

Il Movimento 5 Stelle non ha avuto molte scelte: è stata scelta l'unica candidata fattasi avanti sulla piattaforma online di Rousseau. Il nome è quello di Rossella Rendina, architetto pugliese paladina dell'architettura sostenibile e attivista storica del M5S nel Lazio.

Poi c'è il Partito Comunista con il suo segretario Marco Rizzo, il Popolo della Famiglia con Mario Adinolfi. E ancora il movimento politico paneuropeo Volt con l'architetto Luca Maria Lo Muzio Lezza ed infine Potere al Popolo con la ginecologa dell'Ospedale Grassi di Ostia, Elisabetta Canitano.

Incognita affluenza e rischio astensione da coronavirus

Come ogni elezione che si tenga, a tenere banco è il rischio affluenza. Alle ultime votazioni in questo collegio, tenutesi nel 2018 in concomitanze delle politiche, l'affluenza fu del 73,77%. Ma se si analizza l'ultimo caso di suppletive, quelle del collegio uninominale Campania – 07 del 23 febbraio, solo il 9,52% degli aventi diritto si è recato a votare. Se a questo ci si aggiunge la psicosi da coronavirus ed il blocco del traffico indetto a Roma domenica (anche se chi deve andare a votare può cirfolare se in possesso della scheda elettorale), il rischio di una bassa affluenza è più che concreto.

Quando si vota

Le urne saranno aperte dalle ore 7 alle 23 nelle scuole seggi elettorali.

Chi deve andare a votare

Chiamati al voto sono 186.234 romani, 86.156 uomini e 100.078 donne, per 218 sezioni. Collegio uninominale 01 - XV Circoscrizione Lazio 1 non vuole dire Municipio I. A votare infatti saranno tutti i cittadini maggiorenni residenti nei seguenti quartieri: Rione Monti, Rione Trevi, Rione Colonna, Rione Campo Marzio, Rione Ponte, Rione Parione, Rione Regola, Rione Sant'Eustachio, Rione Pigna, Rione Campitelli, Rione Sant'Angelo, Rione Ripa, Rione Borgo, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Sallustiano, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione San Saba, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Rione Prati, Quartiere Trionfale, Quartiere Flaminio, Quartiere Della Vittoria.