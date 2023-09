Elisa Isoardi in costume e la battaglia con la muta. Bellezza un po' cartoon

Galeotta fu la muta tanto da convincere Elisa Isoardi, la nuova grande bellezza di LineaverdeLife a pubblicare le immagini di un combattimento tra lei e la muta da indossare per immergersi nelle acque di Alghero in Sardegna.

Fascino di sempre e grande autoironia, la nuova conduttrice del programma green di Rai 1 si fa fotografare mentre cerca di infilarsi una muta e poi posta su Instagram gli highlights della battaglia per far scivolare il suo copro nel neoprene.

L'autorinonia esilarante: "Quale smorfia preferite"?

E scrive: “Oggi una giornata complicata! Seri problemi tra me e la muta?Voi quale smorfia preferite? Io la numero 4”.

La giovane assistente le prova tutte

Volto sorridente, la Isoardi rischia di perdere la battaglia contro la muta per un delizioso filo di pancia che si rifiuta di scivolare, complice il costume intero nero, nella muta. Il sorriso è quello di sempre e le smorfie indicano uno stato d'animo tra il divertito e il preoccupato, forse per via della fatica che sta facendo la giovane assistente per tentare di portare a termine l'opera.

Dal 16 settembre la Isoardi è tornata Su Rai 1, più bella che pria dopo un'intensa vacanza tra mare, passeggiate a cavallo e bagni e una nuotatina mozzafiato in una piscina di una spa superesclusiva della Toscana.