Emergenza Movida a Roma, al via il tavolo permanente nel III Municipio

In queste ultime settimane le commissioni consiliari del Municipio Roma III stanno dando il parere alla proposta di Delibera avente ad oggetto Istituzione del Tavolo Permanete per il confronto, il dialogo e il monitoraggio sulla movida di Città Giardino e Montesacro. Lo annunciano i consiglieri del Municipio Roma III, Federica Rampini, Antonio Comito, Giancarlo Cesarei presidente della Commissione Commercio, Nicoletta Funghi presidente della Commissione Bilancio, Patrimonio, Personale e Regolamenti e Filippo Maria Laguzzi, presidente del Consiglio.

Una scelta fatta senza alcun coinvolgimento del Campidoglio e dell'assessorato alla Sicurezza per evitare inutili balzelli e perdite di tempo.

Senza il Campidoglio

"Alla nostra proposta di maggio si sono aggiunte anche le firme della Conigliera Simona Sortino, presidente della Commissione Ambiente e della Consigliera della Lista Calenda Livia Pandolfi. La proposta è stata discussa ed ha avuto parere già nelle Commissioni Ambiente, Politiche Sociali, nella Commissione Lavori Pubblici e Mobilità, nella Commissione Cultura e Politiche Giovanili. Anche la Commissione I e la Commissione Commercio hanno espresso parere ma queste due ultime due commissioni" dichiarano Funghi e Cesare.

Discussioni e soluzioni

"In questi giorni stanno convocando tutti i soggetti interessati per illustrare la proposta e chiedere osservazioni in vista della discussione in aula consiglio. La partecipazione e l'ascolto dei cittadini - continua Rampini prima firmataria della proposta di delibera - sono imprescindibili dall'azione amministrativa. Il tavolo diventa lo strumento di confronto e di proposta costante di cui vogliamo fornirci per essere vicini al territorio, sia ai residenti che denunciano una serie di difficoltà, sia ai commercianti e ai gestori di locali per offrire attività di qualità e in sinergia con la cittadinanza oltre che con la clientela". Sarà il presidente del consiglio municipale Filippo Maria Laguzzi ad attivare le procedure per la convocazione e le attività del Tavolo.