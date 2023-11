Emergenza occupazioni, maxi blitz al Trullo: denunciati sei irregolari

Lo sgombero di via Esterle a Milano (LaPresse)

Nel corso dello sgombero di tre immobili Ater occupati abusivamente nel Municipio IX di Roma, precisamente in via Colle Val D'Elsa, via Giovanni Porzio e via Brugnato, sono state trovate negli alloggi dieci persone: di queste sei sono state denunciate.

Una è stata deferita anche per abuso edilizio perchè aveva diviso in due l'appartamento occupato e aveva fatto subentrare la famiglia del figlio, composta da 4 persone.

Le operazioni

A quest'ultimo nucleo, spiegano dalla polizia locale, è stata garantita una tempistica più lunga per lasciare la casa. Gli alloggi liberati saranno riconsegnati alla proprietà, che provvederà a installare sistemi di sicurezza tali da scongiurare nuove occupazioni in attesa delle assegnazioni agli aventi diritto. L'operazione è stata condotta dali agenti del Gruppo sicurezza sociale urbana e dell'Unità Sicurezza pubblica emergenziale della polizia locale di Roma .

Sgombero anche a San Paolo

Sempre da questa mattina, mercoledì 22 novembre, è in corso lo sgombero di 3 immobili di edilizia popolare in zona San Paolo, a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. Al momento non si rilevano criticità.