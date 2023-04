Emergenza rifiuti, Bonelli, Verdi: “L'inceneritore non risolverà il problema”

Il leader dei Verdi Angelo Bonelli è intervenuto sull'emergenza rifiuti a Roma: “L'inceneritore non risolverà il problema dei rifiuti a Roma, i rifiuti devono essere levati dalla strada, obiettivo che si può raggiungere attraverso una migliore organizzazione dell'Ama”.

“Gli operatori Ama dovrebbero spazzare le strade - ha detto il deputato - e si dovrebbe potenziare la raccolta differenziata. Cosa che non accadrebbe con un inceneritore, ed è quello che ci chiede l'Europa. Per questo chiediamo con un ordine del giorno di rivedere i poteri commissariali a Roma e fare in modo che ci sia un commissario che applichi rapidamente il piano rifiuti della Regione Lazio".