Energia, la giornata nazionale e altre proposte della Fondazione Guido Carli

Istituzione della giornata nazionale dell'energia. Questa è una delle cinque proposte contenute nel manifesto della Fondazione Guido Carli che verrà presentato alla convention inaugurale.

Un manifesto privo di connotazione politica, contenente proposte e consigli per il Governo in campo in energetico.

La convention

La convention si svolgerà a Villa Blanc il 2 dicembre, a partire dalle 17 e sarà intitolata “Energie Coraggiose”. Ad aprirla sarà la presidente della fondazione Romana Liuzzo. Seguirà il saluto istituzionale del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e poi l'intervento di Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione.

La convention si articolerà poi in tre discussioni, moderata dalla giornalista Veronica Gentili. La prima discussione sarà sul tema “crisi e innovazione”, con l'Ad di Eni Claudio Descalsi intervistato dalla giornalista Monica Maggioni. La seconda sarà sul tema “editoria in movimento” e sarà costituita da un faccia a faccia tra Urbano Cairo e la moderatrice. Infine la terza discussione sarà sul tema “energie pro-positive: tra etica e sviluppo”, con molti ospiti, tra cui Giovanni Malagò, Stefano Sala, Paolo Crepet, Luigi Ferraris, Domitilla Benigni e altri.

Il manifesto

Durante la convention sarà presentato un manifesto con cinque proposte. La prima è quella di istituire una giornata nazionale delle energie. La seconda è quella di puntare alle energie rinnovabili. La terza è quella di costruire delle reti energetiche più efficienti. Al quarto punto si propone di investire sull'istruzione così da formare le professionalità necessarie per portare avanti la transizione ecologica, mentre la quinta proposta riguarda investimenti sociali per permettere alla società di adattarsi adeguatamente alla transizione.