Enit: record al contrario del tour in Australia: 16mila prenotati per l'Italia

Entra in Enit e viaggerai nel mondo. L’Enit, Agenzia nazionale del turismo, senza Presidente è ormai sempre di più sotto il controllo ministeriale. L'amministratore delegato, selezionato dal Ministro Garavaglia, riesce anche a cumulare la carica di Presidente e, a gestire non solo tutto il Consiglio di Amministrazione, ma anche tutta la società con risultati che parlano da soli.

E' un fiorire di iniziative, dal viaggio in Australia che pesato vale 16mila e 800 prenotazioni, ammesso che siano tutte scaturite dal tour dall'altre parte del mondo del management Enit, sino all'ultima iniziativa: un video promozionale che ha come testimonial la Bebe nazionale, l'atleta Bebe Vio che racconta le bellezze del Belpaese e che segue di poco quello realizzato con Roberto Bolle testimonial. Invece di un'agenzia governativa che dovrebbe stipulare accordi all'estero per promuovere il turismo in Italia, l'Enit ha cambiato pelle e si è trasformata in un'agenzia di produzione audiovisive i cui prodotti però non è dato sapere in quale Paese finiranno e su quali canali o piattaforme verranno promossi.

L'Agenzia, i cui bene informati dicono sia popolata solo dal Ministero e dai consulenti del Ministero, è nelle mani di una sola donna, una sorta di Commissario, dotata di poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione che dispone, insieme ai suoi consulenti e collaboratori, alcuni di vecchia e continua conoscenza, le linee da seguire, le strategie da applicare, le riforme da apportare i fornitori e i progetti da valutare.

E complice l'estate, partendo dalle continue call e dalla survey inoltrate, via mail, ai dipendenti italiani ed esteri per fargli credere che contino qualcosa e che sono fondamentali nel processo di analisi, si potrebbe celare una manovra volta a costruire una struttura organizzativa in grado di creare i posti giusti per i consulenti e collaboratori dell’Ad.