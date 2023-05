Entra in chiesa e danneggia la statua della Madonna: identificato il colpevole

Un uomo è entrato in una chiesa e ha danneggiato la mano della statua della Madonna: il colpevole è stato identificato e rintracciato poco dopo. Succede ad Aquino, nell'antica chiesa di Santa Maria della Libera.

Ad accorgersi del danneggiamento un inserviente che si è accorto che l'anulare della mano sinistra della statua della Madonna era stato spezzato. Subito è stato dato l'allarme, visto anche che la statua era stata restaurata di recente. Il parroco ha subito chiamato la Polizia Locale: gli agenti, grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza interna alla chiesa sono riusciti a identificare il colpevole. Si tratta di un fedele che si è recato in chiesa per pregare. L'uomo avrebbe toccato la statua con troppa forza e senza volerlo ha provocato il danno. Poi, spaventatosi per ciò che era accaduto si è allontanato. Si tratta di un 50enne proveniente da un paese vicino ad Aquino.

La statua è stata ora trasferita presso una ditta specializzata in restauri, per poter essere ripristinata e restituita ai fedeli.