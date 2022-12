Entra in un bar armato di ascia: bloccato da un cliente abituale e arrestato

Un uomo di 28 ha fatto irruzione in un bar armato d'ascia e ha cercato di compiere una rapina. Prima che potesse fuggire con la refurtiva, un cliente abituale del bar e l'addetto alla sicurezza sono riusciti a fermarlo e lo hanno fatto arrestare dai Carabinieri.

È successo a Roma, in un bar della zona di Settecamini, lungo la Tiburtina. L'uomo ha fatto irruzione nel bar armato d'ascia e ha intimato alla cassiera di consegnargli il denaro e i gratta e vinci. La cassiera, impaurita dalla minacce dell'uomo, non ha opposto resistenza e ha dato al ladro quel che voleva. Prima che potesse allontanarsi è stato bloccato da un ragazzo di 19 anni di origine macedone, cliente abituale del bar. È intervenuto anche l'addetto alla sicurezza del locale, un cittadino del Gambia di 33 anni.

Nella colluttazione è stato anche estratto un coltello con cui il ladro è stato ferito. Nel frattempo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tivoli che, allertati da molte segnalazioni, hanno hanno restituito il maltolto al titolare del bar, hanno fermato il ladro e l'hanno portato in ospedale per farsi medicare la ferita. Si tratta di un cittadino italiano di 28 anni. Una volta dimesso, l'uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Settecamini su disposizione della Procura per rapina. Per lui è scattata la custodia cautelare in carcere.