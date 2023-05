Equitazione, torna Piazza Siena: la 90esima edizione della gara dal 25 maggio

Torna il grande evento romano dell'equitazione: Piazza Siena compie 90 anni. La nuova edizione del concorso internazionale di salto a ostacoli di Roma (Csio) si terrà dal 25 al 28 maggio.

La nuova edizione è stata ufficialmente presentata alla Piazza di Siena, l'area di villa Borghese dedicata all'equitazione. Oltre a essere la 90esima edizione (la prima fu nel 1922: l'evento si interruppe dal 1941 al 1946, per la guerra, e nel 2020 per il covid). Nel cuore verde di Roma torna l'élite dell'equitazione mondiale. Questa volta la competizione si svolgerà anche nel vicino Galoppatoio. A fare da cornice all'evento la splendida Villa Borghese. Altra novità dell'edizione 2023 è il premio complessivo che arriva a un milione di euro.

Il 2023 è anche l'anno prima delle Olimpiadi. È in questo anno che si qualificheranno i campioni che andranno a correre sotto i cinque cerchi. Lo Csio di Roma è sicuramente un banco di prova eccellente. Tra le stelle che gareggeranno ci saranno lo svedese Von Eckermann, il numero 1 al mondo, lo svizzero svizzero Martin Fuchs e l’olandese e Harrie Smolders. Tra gli azzurri Giampiero Garofalo, Francesca Ciriesi ed Emanuele Gaudiano.

Il programma

La prima gara si disputerà alle 8 di giovedì 25 maggio. L'evento si chiuderà la sera di domenica 28 con i caroselli del Quarto Reggimento dei Carabinieri, dei Lancieri di Montebello e con il carosello di San Raffaele. Molte le gare da non perdere: venerdì ci sarà la Coppa delle Nazioni Intesa San Paolo (con un montepremi da 200mila euro) e poi domenica il Premio Gran Rolex di Roma (mezzo milione di montepremi).

Abodi: “Esperienza magica dove sport e ambiente convivono”

Il ministro dello Sport Abodi non ha potuto partecipare per altri impegni istituzionali ma ha inviato un messaggio: “Un evento importante non solo per Roma – ha detto – un'occasione per vivere momenti di socialità nella meravigliosa cornice, unica al mondo di Villa Borghese. Una perfetta combinazione, un'esperienza magica in cui sport, ambiente e paesaggio convivono e condividono valori. Rispetto per la natura e la storia, educazione alla gentilezza, tutela della salute e benessere”.