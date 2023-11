Esce per fare un giro in bici e scompare: ritrovato a 50 chilometri da casa

Era uscito di casa prima di pranzo per fare un giro in bici. Ma dopo ore e col telefono spento ha fatto scattare l'allarme dei familiari che non lo vedevano rincasare. E’ stato ritrovato ieri sera a Casal di Labico quando mancavano pochi minuti all’inizio di un nuovo giorno, e con il rischio di dover passare la notte all’addiaccio, il romano di 50 anni scomparso all’improvviso dal viale di casa in sella alla sua bici.

Ultimo contatto

L’ultimo collegamento al cellulare prima di iniziare a pedalare era stato mercoledì pomeriggio, poi in un attimo l’uomo si è ritrovato altrove a svariati chilometri di distanza, e forse non tenendo conto di uno percorso battuto e riconoscibile si è fermato per recuperare ma rendendosi conto di non sapere dove fosse. Quando il 50enne ha cercato di orientarsi senza riuscirvi, ha capito che l’unica possibilità era chiamare aiuti, e così è stato lui stesso - come racconta Canale 10 - a fare partire la segnalazione ai Carabinieri con il Numero Unico per le Emergenze 112.

Ritrovato grazie al Gps

Solo grazie al segnale Gps l’uomo è stato raggiunto e raccolto insieme al due ruote. L’intervento ha fatto arrivare i Carabinieri fino al Comune di Labico , dove l’uomo era arrivato da solo in una condizione piuttosto disagevole e con la stanchezza nelle gambe fino alla località Casal di Labico.

A notte fonda

A mezzanotte passata e nel buio pesto, il 50enne è stato intercettato e raccolto per essere riportato a Roma, ma solo dopo il controllo sul suo stato di salute e l’accertamento, come da prassi, che i km percorsi in bici senza rendersi conto del tempo che passava e della distanza, non siano stati causati de una perdita di memoria, come troppo spesso accade.