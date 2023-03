Esecuzione al Quadraro: fermato il presunto killer. È caccia ai complici

Svolta nel caso dell'omicidio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì al Quadraro: la Squadra Mobile della Polizia ha fermato il presunto killer, che avrebbe sparato al 54enne Andra Fiore. Si tratta di un 44enne di Veroli. La Polizia sta ora dando la caccia ad eventuali complici.

Daniele Viti, il il 44enne arrestato, è ora accusato di omicidio volontario in concorso con ignoti non ancora identificati. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il movente e gli eventuali mandanti dell'omicidio di Andrea Fiore. A quanto pare Viti conosceva Andrea Fiore. Nella notte tra il 26 e il 27 si sarebbe presentato a casa di Fiore, in via dei Pisoni e, dopo avergli sparato un colpo al torace, si è allontanato. Prima di morire Fiore è riuscito a chiamare i soccorsi e nella chiamata avrebbe pronunciato il nome del suo assassino. Quando gli agenti sono arrivati, tuttavia, Fiore era già deceduto. Viti è stato condotto al Regina Coeli dove è in attesa dell'interrogatorio di convalida.