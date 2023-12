Esodati del superbonus, sit-in al Pantheon: "Il Governo rispetti i patti"

Manifestazione domani, giovedì 28 dicembre, al Pantheon a Roma degli esodati del Superbonus, dalle ore 13 alle ore 17 in Piazza della Rotonda. "Chiediamo con forza e decisione che il 28 dicembre il CdM possa approvare le proroghe delle scadenze del Superbonus per uni familiari, case indipendenti e condomini, per almeno 3 mesi e garantire ai cantieri già iniziati di completare i lavori".

Lo sottolinea in una nota l'Associazione Esodati del Superbonus.

Richieste al Governo

"È essenziale che il Governo agisca con la massima urgenza - proseguono dall'associazione - per evitare un disastro socioeconomico e per proteggere i cittadini che, in buona fede, hanno investito nelle opportunità offerte dal Superbonus e dai bonus edilizi. Siamo convinti che chi governa non vuole e non può tradire la fiducia dei cittadini''.

Mettere in sicurezza le imprese

''Auspichiamo che quanto dichiarato dall’On. Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive, ai microfoni di Rai 1 durante la trasmissione Radio Anch’io del 20 dicembre, Bisogna mettere in sicurezza imprese, famiglie e conti pubblici, questa è la volontà del governo sia concretamente realizzato con un decreto urgente del Governo o nel mille proroghe'', concludono l'Associazione Esodati del Superbonus.