Esonerato Mourinho, terremoto nella Roma: al suo posto arriva Daniele De Rossi

La Roma in crisi ha esonerato José Mourinho e al suo posto arriverà Daniele De Rossi. La decisione è stata presa dalla proprietà del club giallorosso. Il presidente Dan Friedkin ha comunicato la decisione direttamente all'allenatore portoghese, che paga il deludente rendimento della squadra, nona in classifica con 29 punti raccolti in 20 giornate di campionato.

Frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte con 32 gol fatti e 24 subiti. Senza dimenticare l'eliminazione ai quarti di finale in Coppa Italia con il derby perso contro la Lazio. Risultati considerati non in linea con i costi della rosa, che con 103 milioni di euro lordi all'anno ha il terzo monte ingaggi della Serie A dietro a Juventus e Inter.

Palla a De Rossi

Daniele De Rossi, dopo Totti forse il giocatore più amato nella storia dei giallorossi, è pronto alla nuova sfida per ridare carica all'ambiente e non gettare alle ortiche una stagione che vede ancora la Roma in corsa per la Coppa Uefa. De Rossi, che finora ha allenato - non brillantemente la Spal - in queste ore è a Roma e sta limando i dettagli per il suo ingaggio. Non vuole assolutamente fare da traghettatore fino a fine anno ma ha bisogno del suo progetto a lungo raggio.

L'incognita Conte

Antonio Conte sarebbe il sogno ma non verrà. Sia per una questione di ingaggio (circa 9 milioni l'anno) che per garanzie tecniche che oggi la Roma per una questione di bilancio non può avere. Quindi il sogno è stato cancellato da una solida realtà che i tifosi amano e venerano: De Rossi.