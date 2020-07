Roma

Venerdì, 3 luglio 2020 - 14:54:00 Esplode caldaia in un hotel, paura a piazza Bologna: feriti tre operai L'esplosione nell'hotel Mercure in via Reggio Calabria: a rimanere feriti tre addetti alla manutenzione. Sul posto vigili del fuoco e 118

Paura nella zona di piazza Bologna, esplode una caldaia nell'hotel Mercure in via Reggio Calabria: feriti tre operai, trasportati con urgenza in ospedale con vari traumi. Il forte boato è stato udito in tutto il quartiere intorno alle 13:40. A chiamare i soccorsi i dipendenti dell'albergo: i tre addetti alla manutenzione, padre, figlio, più un terzo operaio, stavano lavorando alla manutenzione ordinaria della caldaia. Da accertare le cause dell'esplosione. L'albergo è stato fatto evacuare ma non si registrano danni alla struttura se non all'interno del locale caldaie.