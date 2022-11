Esplodono le bolle di sapone giganti: lo show della paura adatto ai bambini

Bubbles Revolution andrà in scena al Teatro Olimpico. La magia e l'incanto delle bolle di sapone saranno alla base di uno spettacolo unico, scritto e realizzato da due bubble artists.

Per ottanta minuti un mix di musica, immagini, danze, poesie, acrobazie e bolle di sapone di diverse forme e colori ammalierà il pubblico. Un gesto così semplice, quello di fare delle bolle di sapone, sarà alla base di questo singolare spettacolo. Bubbles Revolution è scritto e realizzato da Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite. I due attori in scena conducono gli spettatori in questo viaggio suggestivo raccontando una storia attraverso l'uso di queste bolle.

“Bubbles Revolution non è uno spettacolo 'di' bolle di sapone, ma è uno spettacolo 'con' le bolle di sapone – ha spiegato Marco Zoppi - nello show utilizziamo le bolle non come fine, bensì come mezzo per raccontare una storia. E non intendo la storia mia e di Rolanda, ma quella di tutti noi. Perché è la storia di un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore”.

Bubbles Revolution è già andato in scena in 60 Paesi distribuiti in quattro continenti diversi. I due artisti e registi sono considerati tra i massimi bubble artists internazionali e sono stati insigniti del Merlin Awards, l'Oscar dei prestigiatori, dall'International Magician Society di New York.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Olimpico tra il 25 e il 27 novembre, alle 17,30 e alle 20,30.