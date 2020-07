Esplosione hotel piazza Bologna: morto l'operaio rimasto ferito. Aveva 26 anni

Esplosione all'hotel Mercure in zona piazza Bologna: è morto Matteo Fratarcangeli, il giovane operaio di 26 anni dei Castelli Romani rimasto ferito in seguito all'esplosione di una caldaia avvenuta lo scorso 3 luglio. Il ragazzo è deceduto martedì al Policlinico Gemelli dopo un'agonia durata 18 giorni.

Il giovane, originario di Ariccia, rimase ferito assieme al padre e ad un dipendente mentre erano impegnati in alcuni lavori di ordinaria manutenzione ordinaria nel locale caldaie dell'albergo in via Reggio Calabria.