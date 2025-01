Esquilino zona rossa: 1 arresto e 4 persone allontanate: semi ubriachi disturbavano i passanti

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno effettuato un ampio servizio coordinato di controllo del territorio nelle zone comprese tra il quartiere Esquilino e la stazione FS Termini, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di reato e degrado urbano e ad implementare gli standard di sicurezza, nell’ambito delle zone a tutela rafforzata.

Il bilancio dell’attività è di una persona arrestata. Notificati anche 4 ordini di allontanamento ai sensi dell’ordinanza 6747 datata 08 gennaio 2025 della Prefettura di Roma (Divieto di stazionare indebitamente nelle zone cittadine, ai soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica) nei confronti di tre uomini che stazionavano nei pressi del mercato Esquilino per consumare alcolici, creando disturbo ai passanti e di un uomo che immotivatamente ostacolava l’accesso a un esercizio commerciale in via Giolitti.

Preso uno spacciatore

I Carabinieri hanno arrestato un 25enne del Gambia, senza fissa dimora, sorpreso a cedere alcune dosi di hashish ad un giovane in via Giovanni Amendola. Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 136 persone e controllato 78 veicoli.