Estate romana, concerti e proiezioni del fine settimana. E c'è Travis Scott

Un weekend a tutto evento. Concerti, arene, kermesse e appuntamenti da non perdere con l'Estate romana. Si prepara, a partire da questo weekend, dal 4 al 6 agosto, una lista di eventi promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale da non pedere. Evento dell'anno lunedì 6 al Circo Massimo: il concerto di Travis Scott.

Tante iniziative tra cinema, teatro, musica, danza, arte, incontri e attività per bambini e famiglie proposte dalle istituzioni culturali cittadine e dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024”. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti.

Cinema

Prosegue la programmazione estiva della Casa del Cinema gestita dalla Fondazione Cinema per Roma: ogni sera, presso il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto immersa nel parco di Villa Borghese, si terrà una proiezione a ingresso gratuito. Questa settimana si conclude la rassegna Viva la coppia che ha proposto una serie di pellicole che vede protagoniste alcune delle coppie più irresistibili del grande schermo; questi i film in programma: "Ieri, oggi, domani", di Vittorio De Sica (4 agosto) e "Totò, Peppino e la… Malafemmina" di Camillo Mastrocinque (5 agosto). Proiezioni alle 21.30.

Schermi d'agosto

Dal 6 al 31 agosto appuntamento con la rassegna Schermi d’agosto che proporrà venticinque titoli del cinema statunitense, europeo e italiano che portano sul grande schermo sogni, avventure, paure e illusioni sullo sfondo della stagione estiva. Questi i film della settimana: Domenica d’agosto di Luciano Emmer (6 agosto), La famiglia Passaguai di Aldo Fabrizi (7 agosto) e Poveri ma belli di Dino Risi (8 agosto). Inizio proiezioni alle ore 21. Info:https://www.casadelcinema.it.

Parco Labia al top

Fino al 6 agosto appuntamento a Parco Labia (entrata: via Gianna Pederzini, Largo Fausta Labia) con Il cinema oltre. Arena Cinema Parco Labia, l’arena cinematografica a cura di Spin Off giunta quest’anno alla sua IV edizione. Questi gli ultimi appuntamenti della settimana dalle ore 21: venerdì 4 agosto, sempre alle 21.30, Inside Out di Pete Docter e Ronnie del Carmen. Sabato 5 agosto serata dedicata a Ennio Morricone con la presentazione del libro Il Manuale del turnista (Efesto edizioni, 2022) di Pierluigi Pietroniro, storico violinista di Ennio Morricone. Condurrà la serata Marco Testoni in collaborazione con Soundtrack City. Domenica 6 agosto la manifestazione si chiude con la Serata cinematica 007 – la musica di James Bond: si parte con il concerto dell’Aureo Trio, con Marco Testoni (percussioni), Sabrina Zunnui (voce), Flavio Accorinti (chitarre), a cui seguirà la presentazione del libro Operazione Underscore, il mondo delle colonne sonore dei film di James Bond(Bluebelldisc, 2023) in compagnia dell’autore Massimo Privitera. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Parco Maurizio Arena

Nel Parco Maurizio Arena di piazza Benedetto Brin (VIII Municipio), sul grande schermo dell’Arena Garbatella a cura di Olivud srl, sono in programma le proiezioni: Stranizza d'amuri diretto da Giuseppe Fiorello (4 agosto), Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti (5 agosto), Indiana Jones e il quadrante del destino diretto da James Mangold (6 agosto), As bestas di Rodrigo Sorogoyen (7 agosto) e Romantiche di Pilar Fogliati (8 agosto). Inizio proiezioni alle ore 21.15. Apertura biglietteria alle 20.30. Biglietti online su http://www.2tickets.it. L’Arena, dedicata all’attrice Rossana Di Lorenzo vissuta nel quartiere e scomparsa la scorsa estate, aderisce anche all’iniziativa Cinema Revolution con biglietto a € 3,50 per tutti i film italiani ed europei aderenti a questa promozione.

Garbatella mon amour

A largo Alessandrina Ravizza (XII Municipio) prosegue fino al 10 settembre la programmazione di Cinevillage Monteverde, l’arena cinematografica all’aperto a cura di AGIS Lazio. Questi i film in cartellone della settimana: Il piacere è tutto mio di Sophie Hyde (2 agosto); The Menù di Mark Mylod (3 agosto); Avatar: la via dell’acqua di James Cameron (4 agosto); The Whale di Darren Aronofsky (5 agosto); Omicidio nel West End di Tom George (6 agosto); Siccità di Paolo Virzì (7 agosto); Diabolik – Ginko all’attacco dei Manetti Bros (8 agosto). Inizio proiezioni ore 21.30. Biglietti online su https://nottidicinema.it.

Cine Piazza Vittorio

Continua ogni sera fino al 16 settembre in piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere Esquilino (I Municipio), la XXIII edizione del Cinevillage Piazza Vittorio – Notti di Cinema a Piazza Vittorio, la manifestazione promossa daANEC Lazio che propone un’interessante selezione di film a cura del critico cinematografico Franco Montini, affiancati da incontri con attori e registi, momenti di musica, danza, libri, tornei di scacchi e il Villaggio dello Sport a cura del CONI Lazio. Tra gli appuntamenti di questa settimana si segnalano: Amsterdam di David O. Russell (4 agosto); Everything everywhere all at Once dei The Daniels (5 agosto); Borromini e Bernini – Sfida alla perfezione, documentario di Giovanni Troilo (6 agosto). Il 7 agosto è atteso l’incontro con Pupi Avati che introdurrà la visione del suo film La quattordicesima domenica del tempo ordinario; dello stesso regista la pellicola in programma l’8 agosto, Dante. Inizio proiezioni ore 21.30. Biglietti online su https://nottidicinema.it.

Cinema sul tetto

Nell’ambito di Cinema sul tetto. Visioni periferiche, la rassegna cinematografica con vista panoramica a cura diFusolab, in corso fino al 26 settembre sulla terrazza al IV piano del Casilino Sky Park (in viale della Bella Villa 106, nel V Municipio), l’8 agosto alle 21 è in programma Il Buco di Michelangelo Frammartino. Ingresso libero fino a esaurimento posti (max 200 persone).

Musica al top

Fino a domenica 6 agosto il piazzale antistante l’I.C. Pablo Neruda in via di Casal del Marmo 216 (XIV Municipio) ospita la II edizione di Cous Cous Unplugged, un mini festival di quattro giorni nel quartiere Ottavia a cura dell’Associazione culturale Spaghetti Art a base di musica, talk, laboratori, che vuole esplorare i temi dell’intercultura, della vita in periferia, della forza della musica e delle parole, ma anche della sostenibilità ambientale. Ogni giorno open mic per tutti gli artisti emergenti che vogliano far sentire la propria voce (condotto da Riccardo Zianna e Michela Conforti) e poi aperitivi etnici, incontri (a cura di Sabika Shah Povia) e concerti con ospiti della scena musicale urban e non solo. Questi i concerti in calendario ogni giorno alle 21 e alle 22.30: il 4 agosto è la volta di Maggiorelli e Scaparro e, a seguire, Nathalie e Yuman; il 5 agosto a salire sul palco saranno Rasmo e Rip a cui faranno seguito i live di Trhu Collected e Yasmin; il 6 agostos i parte con l’Otta Moves Dance Battle Mixed Style, che vedrà come giudici Jiggy, Chrisby e Picca, per concludere con il live di Amir Issaa e Leo Fulcro. Ingresso libero.

Energie creative

Nell’ambito di Energie creative – Espressioni dal vivo nel territorio, la rassegna teatrale, musicale e di danza proposta da Esperia aps in diversi luoghi del Municipio XIII, questi gli appuntamenti in musica in programma alle ore 21.30 al Teatro Aurelio (largo San Pio V 4) che chiuderanno la manifestazione: il 5 agosto, Start from scratch, spettacolo musicale scritto e ideato da Giordano Maselli il quale, affiancato da Claudia D’Aguanno alla voce, eseguirà le colonne sonore più belle del cinema; il 6 agosto gran finale con Souvenir de voyage in compagnia di Massimo Cappello che condurrà il pubblico in un viaggio musicale alla scoperta della grande melodia italiana degli anni ‘70. Ingresso libero (max 99 spettatori).

Sound&Image

L’Associazione culturale Sound&Image propone fino al 15 ottobre al Parco del Celio (nello spazio tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna) Jazz&Image, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei. Questi alcuni dei concerti della settimana in programma alle 21.30: per la Brazil Long Week, saranno sul palco Two girls from Ipanema (Cristiana Polegri, sassofoni, e Giovanna Marinuzzi, chitarra e voce) con Natalino Marchetti (2 agosto); Jim Porto (3 agosto); Yamandu Costa (4 agosto); Susanna Stivali & Trio Corrente (5 agosto). Saranno sul palco poi il Dave Kikoski Trio (6 agosto), l’Andrew McCormack Trio (7 agosto) e il Rosario Giuliani House Project (8 agosto). È possibile prenotarsi alla mail: prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com. Acquisto biglietti presso il botteghino della manifestazione.

Circo Massimo c'è Travis Scott

Il top del top per la musica resta al Circo Massimo. Sabato 5 agosto sul palco saliranno gli Imagine Dragons. Ma l'evento dell'anno è previsto per lunedì 7 agosto: il concerto a sorpresa di Travis Scott, l'idolo della generazione dei millennials sta mandando in visibilio i giovani della Capitale. Un evento annunciato solo tre giorni fa ma che ha fatto impazzire il botteghino. Per questo è caccia all'ultimo prezioso biglietto d'ingresso.