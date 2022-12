Eur Culture per Roma: al via la seconda edizione tra cultura e spettacoli

Parte l'iniziativa Eur Culture per Roma: una serie di eventi di cultura e spettacolo che animerà gli spazi dell'Eur, come la Nuvola di Fuksas, il Museo della Civiltà e il Giardino delle Cascate.

Gli eventi cominceranno a dicembre 2022 finiranno maggio 2023. L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è organizzata da Eur Spa, con la direzione artistica di Oscar Pizzo. Gli eventi saranno organizzati in collaborazione con le principali istituzioni culturali della città.

A dicembre: “L'Ora del balletto”

Si comincia il 18 dicembre: alla Nuvola di Fuksas alle 11 andrà in scena “L'Ora del balletto”, un progetto realizzato in collaborazione tra l’Europa InCanto Orchestra e il Teatro dell'Opera di Roma. Uno spettacolo di balletto sulle note di Strauss, Ponchielli e Ravel.

Gli appuntamenti per il prossimo anno

Gli eventi continueranno nel prossimo anno con altri concerti e spettacoli e anche con momenti educativi e didattici. Ecco gli eventi per gennaio e febbraio:

Il 19 gennaio ci sarà il primo incontro della serie “Mi piace immaginare”, in cui saranno spiegati alcuni mestieri particolari come il giudice, il giornalista, il giurista, l'architetto. L'evento è rivolto alle classi delle scuole secondarie superiori. Il 22 del mese l'Europa InCanto Orchestra tornerà per eseguire pezzi di musica classica, come il Barbiere di Siviglia e le Nozze di Figaro in “Overture a... Mozart, Rossini”.

A febbraio ci saranno quattro incontri educativi: ogni martedì del mese scrittori, artisti, cuochi e sportivi diventeranno professori per impartirre qualche lezione ai ragazzi. L'8 febbraio ci sarà il secondo incontro di “Mi piace immaginare” con Sabino Cassese, seguito il 22 da Mauro Jodice del Cern. E poi un terzo concerto dell'InCanto Orchestra, con musiche di Brahms, Rossini e Lizst.

Gli eventi e le iniziative proseguiranno fino a maggio 2023.