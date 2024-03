Europa League, due tifosi del Brighton accoltellati e rapinati a Roma

Sale la tensione in vista del match di Europa League tra Roma e Brighton in programma oggi, 7 marzo, allo stadio Olimpico. Nella notte due tifosi inglesi sono stati aggrediti, accoltellati e rapinati lungo via Cavour.

Una scena di ordinaria violenza nel cuore di Roma.

I due inglesi

I due, di 27 e 28 anni, sono entrati zoppicando e con i vestiti insanguinati in un pub di via Monte Polacco, chiedendo aiuto. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia del commissariato Viminale che, ascoltati i due "gabbiani", ha ricostruito quanto accaduto. Secondo quanto riferito in sei, forse sette, si sono scagliati contro i due supporter biancoblu. Spintoni, l'aggressione, fino al furto del marsupio con soldi, documenti e beni personali. Quindi tre "puncicate" - come è definita in gergo ultrà la coltellata - alla coscia a entrambi.

Allerta massima

I due tifosi inglesi sono stati portati in ospedale, in codice giallo. Il primo al San Giovanni, il secondo all'Umberto I. A indagare gli agenti del commissariato Viminale che hanno acquisito le telecamere per provare a identificare il gruppo che ha agito. Sono oltre 4mila i tifosi inglesi attesi a Roma per la partita che si giocherà all'Olimpicoper l'andata degli ottavi di finale di Europa League e in città è stato prediposto il piano sicurezza.