Europee, Bandecchi via dalle liste del Centro: “Dove è finita la democrazia"

“Ad Alternativa Popolare sta succedendo di tutto”. Il giorno dopo l'esclusione del partito di Stefano Bandecchi dalle liste per il collegio dell'Italia Centrale, il leader di Ap su TikTok si scatena: “E' vene che gli italiani sappiano dove è finita la nostra democrazia”.

E spiega in un lungo video i motivi dell'accettazione della lista nel collegio del Sud Italia al Tribunale di Napoli, “Dove il Viminale ha comunicato le modalità di accettazione. In Italia la democrazia è latitante si voterà in tutto il sud ma nel Lazio che è un posto diverso dal resto d'italia non hanno letto la nota del Viminale. I fatti dicono che ci hanno buttato fuori, noi presenteremo ricorso".

E conclude: "Daremo sfogo alla nostra libertà, hanno paura di noi e ci boicottano ma al Sud ci saremo. E' bello quando la democrazia esplode in Italia. Ciao a tutti, soprattutto ai giudici”.